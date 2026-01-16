Турки Аль аш-Шейх анонсировал дату возвращения Сауля Альвареса в ринг

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх анонсировал дату возвращения бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса в ринг.

«Ждите чемпа 12 сентября. Большой-большой-большой бой. Это будет Мексика против остального мира. Все бойцы из команды Канело против мира. Сауль будет в главном событии за мировой титул. И это будет сюрприз», – приводит слова Аль аш-Шейха портал Ready to Fight.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес проиграл единогласным судейским решением (112-116, 113-115, 113-115) непобеждённому американцу Теренсу Кроуфорду и лишился звания абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поражение стало для мексиканца третьим в карьере.