Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Турки Аль аш-Шейх анонсировал дату возвращения Сауля Альвареса в ринг

Турки Аль аш-Шейх анонсировал дату возвращения Сауля Альвареса в ринг
Комментарии

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх анонсировал дату возвращения бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе мексиканца Сауля Альвареса в ринг.

«Ждите чемпа 12 сентября. Большой-большой-большой бой. Это будет Мексика против остального мира. Все бойцы из команды Канело против мира. Сауль будет в главном событии за мировой титул. И это будет сюрприз», – приводит слова Аль аш-Шейха портал Ready to Fight.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес проиграл единогласным судейским решением (112-116, 113-115, 113-115) непобеждённому американцу Теренсу Кроуфорду и лишился звания абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поражение стало для мексиканца третьим в карьере.

Материалы по теме
Противоречивая суперзвезда. Каким был путь Канело к величию
Противоречивая суперзвезда. Каким был путь Канело к величию
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android