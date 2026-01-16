«Ссыкло». Царукян жёстко отреагировал на готовность Пимблетта драться с ним

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян жёстко отреагировал на готовность пятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг англичанина Пэдди Пимблетта драться с ним.

«Поступки говорят громче слов, ссыкло. Посмотрим, что произойдёт, когда придёт время. Ты жирный ублюдок», — написал Царукян на своей странице в социальной сети.

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.