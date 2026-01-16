Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC не станут лишать Илию Топурию титула, названа причина — инсайдер

В UFC не станут лишать Илию Топурию титула, названа причина — инсайдер
Комментарии

Корреспондент ESPN Карлос Легаспи сообщил позицию руководства лиги в отношении непобеждённого 28-летнего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«Могу сказать, основываясь на информации надёжного источника, что в UFC не собираются лишать Топурию титула. Руководство даст ему столько времени, сколько потребуется [на урегулирование проблем в личной жизни]. Если по какой-то причине временному чемпиону предстоит защищать свой пояс, чего я надеюсь удастся избежать, матчмейкеры позволяет ему это сделать.

Люди в UFC отреагировали на ситуацию [с временным уходом Илии] очень хорошо. Они сильно верят в звёздный статус Топурии», — приводит слова Легаспи портал MMA Mania.

Материалы по теме
Топурия судится с женой и тормозит лёгкий вес. Что известно и когда чемпион вернётся?
Топурия судится с женой и тормозит лёгкий вес. Что известно и когда чемпион вернётся?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android