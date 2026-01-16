В UFC не станут лишать Илию Топурию титула, названа причина — инсайдер

Корреспондент ESPN Карлос Легаспи сообщил позицию руководства лиги в отношении непобеждённого 28-летнего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«Могу сказать, основываясь на информации надёжного источника, что в UFC не собираются лишать Топурию титула. Руководство даст ему столько времени, сколько потребуется [на урегулирование проблем в личной жизни]. Если по какой-то причине временному чемпиону предстоит защищать свой пояс, чего я надеюсь удастся избежать, матчмейкеры позволяет ему это сделать.

Люди в UFC отреагировали на ситуацию [с временным уходом Илии] очень хорошо. Они сильно верят в звёздный статус Топурии», — приводит слова Легаспи портал MMA Mania.