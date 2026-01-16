«С величайшим». Арман Царукян встретился с Деметриусом Джонсоном

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян встретился с бывшим чемпионом UFC и One Championship в наилегчайшем весе, а ныне экспертом и аналитиком Деметриусом Джонсоном.

«Из самолёта в зал с величайшим. Лагерь стартует сейчас», — подписал Царукян фотографию, опубликовав её на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Царукяна

Арману Царукяну 29 лет. В профессиональном рекорде в ММА российско-армянского бойца 23 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профессионала Ахалкалакец дебютировал в смешанных единоборствах в сентябре 2015 года.