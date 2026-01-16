В топ-30 самых высокооплачиваемых атлетов в 2025 году вошли Джейк Пол и ещё три боксёра

Авторитетное североамериканское издание Sportico опубликовало топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году.

Лидером рейтинга стал известный португальский футболист, выступающий за клуб «Аль-Наср», Криштиану Роналду с годовым заработком в $ 260 млн.

Среди боксёров в список попали мексиканец Сауль Альварес (№2, заработок — $ 137 млн), непобеждённый американец Теренс Кроуфорд (№21, заработок — $ 66 млн), японец Наоя Иноуэ (№25, заработок — $ 62 млн) и ещё один представитель США Джейк Пол (№30, заработок — $ 60 млн).

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Альварес проиграл единогласным судейским решением (112-116, 113-115, 113-115) непобеждённому американцу Теренсу Кроуфорду и лишился звания абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг). Поражение стало для мексиканца третьим в карьере.