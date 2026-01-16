Скидки
Майкл Моралес сообщил, когда в UFC планируют провести его бой с Джеком Делла Маддаленой

26-летний непобеждённый боец UFC, занимающий четвёртое место в топ-15 полусреднего веса, эквадорец Майкл Моралес рассказал, когда руководство лиги планирует провести его бой с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«UFC сообщили мне, что, возможно, проведу следующий бой против Джека Делла Маддалены в марте или апреле, но теперь идёт разговор, чтобы он прошёл в июне или июле. Если я получу бой с ним, так будет даже лучше – проведу ещё один бой, чтобы набраться опыта. Но если мне предложат бой с Махачевым, тоже соглашусь. У меня нет с этим никаких проблем», – приводит слова Моралеса портал MMA Mania.

