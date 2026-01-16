Двалишвили заявил, что Топурия может побить Махачева и в полусреднем весе

34-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили выразил уверенность, что непобеждённый 28-летний обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия имеет высокие шансы на победу в возможном бою с россиянином Исламом Махачевым, даже если бой пройдёт в полусреднем весе.

«Никогда не ощущал такой силы или такого уровня техники ни от кого другого. Ни с кем другим не чувствовал того, что испытывал с Илией. У него очень большие шансы победить Ислама. Я ещё раз убедился в этом после того, как вернулся в Испанию, [где провёл несколько тренировок с ним]. У Топурии шансов победить Ислама больше, даже если они проведут бой в полусреднем весе», – приводит слова Двалишвили аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.