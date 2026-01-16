Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двалишвили заявил, что Топурия может побить Махачева и в полусреднем весе

Двалишвили заявил, что Топурия может побить Махачева и в полусреднем весе
Комментарии

34-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили выразил уверенность, что непобеждённый 28-летний обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия имеет высокие шансы на победу в возможном бою с россиянином Исламом Махачевым, даже если бой пройдёт в полусреднем весе.

«Никогда не ощущал такой силы или такого уровня техники ни от кого другого. Ни с кем другим не чувствовал того, что испытывал с Илией. У него очень большие шансы победить Ислама. Я ещё раз убедился в этом после того, как вернулся в Испанию, [где провёл несколько тренировок с ним]. У Топурии шансов победить Ислама больше, даже если они проведут бой в полусреднем весе», – приводит слова Двалишвили аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Материалы по теме
Худшая версия Конора. Как Топурия превращается в интернет-воина
Худшая версия Конора. Как Топурия превращается в интернет-воина
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android