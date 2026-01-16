Пимблетт: не очень хочу драться с Гэтжи, но придётся. Вижу, как нокаутирую его в стойке

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе англичанин Пэдди Пимблетт поделился мыслями насчёт предстоящего боя с бывшим обладателем временного чемпионского титула UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи, который станет главным событием турнира UFC 324. Ивент пройдёт 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Люблю Джастина Гэтжи. На самом деле, не очень хочу с ним драться, но мне придётся… Это одновременно и радостно, и грустно, но именно Джастин стоит на пути к моим мечтам и целям. Мне постоянно мерещится, как нокаутирую его в стойке», – сказал Пимблетт в интервью на YouTube-канале Paramount UFC Crew.