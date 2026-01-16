Пимблетт назвал топ-4 величайших бойцов UFC в истории, не упомянув Джона Джонса

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт назвал топ-4 величайших бойцов UFC в истории в интервью на на YouTube-канале Paramount UFC Crew.

Топ-4 величайших бойцов UFC в истории по мнению Пимблетта.

1. Жорж Сен-Пьер.

2. Деметриус Джонсон.

3. Аманда Нуньес.

4. Жозе Альдо.

В следующем бою Плохиш встретится с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Их поединок станет главным событием турнира UFC 324, который пройдёт 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а на кону будет стоять временный чемпионский титул UFC в лёгком весе.