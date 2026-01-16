Информация о гибели чемпиона UFC Чимаева в ДТП в Чечне является фейком — источник

Информация о гибели 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющего ОАЭ, Хамзата Чимаева в ДТП в Чечне не соответствует действительности. Об этом сообщает информационное агентство «Чечня Сегодня» со ссылкой на собственные источники.

«Он находится в Дубае. У него всё хорошо», — приводит слова человека, знакомого с ситуацией, портал «Чечня Сегодня».

Ранее в социальных сетях активно распространялась информация, что Хамзат Чимаев вместе с Адамом Кадыровым, который является сыном главы Чечни Рамзана Кадырова, попал в крупное ДТП в Грозном.