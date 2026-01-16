Скидки
«Мои тренеры меня убьют, когда узнают». Холлоуэй раскрыл, как хочет победить Оливейру

«Мои тренеры меня убьют, когда узнают». Холлоуэй раскрыл, как хочет победить Оливейру
Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил, что хочет одержать победу над 36-летним чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой болевым приёмом в бою, который возглавит турнир UFC 326.

«Мои тренеры, наверное, убьют меня, когда увидят это. Но лучшим вариантом в бою за BMF было бы засабмитить Чарльза, который сам всем проводит болевые приёмы», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Максу 34 года. В профессиональном рекорде Холлоуэя 27 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и восемь поражений. С 2017 по 2019 год удерживал звание чемпиона UFC в полулёгком весе.


