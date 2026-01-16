«Мои тренеры меня убьют, когда узнают». Холлоуэй раскрыл, как хочет победить Оливейру

Обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй заявил, что хочет одержать победу над 36-летним чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой болевым приёмом в бою, который возглавит турнир UFC 326.

«Мои тренеры, наверное, убьют меня, когда увидят это. Но лучшим вариантом в бою за BMF было бы засабмитить Чарльза, который сам всем проводит болевые приёмы», — приводит слова Холлоуэя аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Максу 34 года. В профессиональном рекорде Холлоуэя 27 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и восемь поражений. С 2017 по 2019 год удерживал звание чемпиона UFC в полулёгком весе.