Анонсирован следующий бой Вальтера Уокера в UFC

14-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер проведёт следующий бой против 10-го номера рейтинга UFC в категории до 120 кг поляка Марчина Тыбуры на турнире UFC Fight Night 271, который пройдёт 29 марта в Сиэтле (США). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба UFC

В качестве профессионального бойца смешных единоборств бразилец дебютировал в октябре 2020 года. В его рекорде 15 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Марчину 40 лет. В качестве профессионала Тыбура дебютировал в ноябре 2011 года. В рекорде польского бойца 27 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и 10 поражений.