Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Анонсирован следующий бой Вальтера Уокера в UFC

Анонсирован следующий бой Вальтера Уокера в UFC
Комментарии

14-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе бразилец Вальтер Уокер проведёт следующий бой против 10-го номера рейтинга UFC в категории до 120 кг поляка Марчина Тыбуры на турнире UFC Fight Night 271, который пройдёт 29 марта в Сиэтле (США). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Пресс-служба UFC

В качестве профессионального бойца смешных единоборств бразилец дебютировал в октябре 2020 года. В его рекорде 15 побед, из которых 11 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Марчину 40 лет. В качестве профессионала Тыбура дебютировал в ноябре 2011 года. В рекорде польского бойца 27 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и 10 поражений.

Материалы по теме
«Поменял его». Вальтер Уокер признался, что выступает под ненастоящим именем в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android