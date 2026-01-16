Энтони Джошуа вернулся к тренировкам после того, как выжил в ДТП

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа вернулся к тренировкам после того, как выжил в ДТП, в которое он попал в конце декабря.

Тогда Джошуа получил лёгкие травмы в результате аварии, которая произошла недалеко от Лагоса в Нигерии. Жертвами ДТП стали его тренер по силовой подготовке Сина Гами и персональный тренер Латиф Айоделе.

На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. В начале января дядя Энтони сообщил, что его племянник завершил карьеру в боксе.