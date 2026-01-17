Ислам Махачев назвал двух бойцов UFC, с которыми хочет провести бой

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев назвал двух действующих бойцов североамериканской лиги, с которыми хотел бы в дальнейшем подраться.

«Камару Усман и Майкл Моралес», — сказал Ислам Махачев в интервью «Матч ТВ».

Майклу 26 лет. В профессиональном рекорде Моралеса 19 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.

Камару 38 лет. В своём профессиональном рекорде нигерийский боец имеет 21 победу, из которых 10 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Усман является бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе.