Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Выбирайте любого! Мак не парится ни о чём». Макгрегор ответил на заявление Уайта

«Выбирайте любого! Мак не парится ни о чём». Макгрегор ответил на заявление Уайта
Комментарии

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор ответил на заявление президента UFC Даны Уайта. Тот ранее назвал его возможный бой против американца Майкла Чендлера неактуальным, а также выразил сомнение в том, что Конор вернётся в октагон.

«Выбирайте любого, кого хотите! Мак не парится ни о чём и ни о ком. Я готовлю самые вкусные удары!» – написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

Материалы по теме
Макгрегор забил красивый гол в девятку в любительском матче. Видео
Истории
Макгрегор забил красивый гол в девятку в любительском матче. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android