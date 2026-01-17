«Выбирайте любого! Мак не парится ни о чём». Макгрегор ответил на заявление Уайта

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор ответил на заявление президента UFC Даны Уайта. Тот ранее назвал его возможный бой против американца Майкла Чендлера неактуальным, а также выразил сомнение в том, что Конор вернётся в октагон.

«Выбирайте любого, кого хотите! Мак не парится ни о чём и ни о ком. Я готовлю самые вкусные удары!» – написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.