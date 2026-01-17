Рамазан Эмеев победил Артёма Фролова единогласным решением судей на турнире АСА 199

Бывший боец UFC, а ныне боец АСА россиянин Рамазан Эмеев одержал победу единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26) над соотечественником Артёмом Фроловым, который стал главным событием турнира АСА 199.

Эмееву 38 лет. У Рамазана в рекорде 23 победы, из которых 11 были одержаны досрочно, и шесть поражений. На профессиональном уровне российский боец выступает с 2009 года. Эмеев представляет дагестанский клуб «Горец».

Артёму 34 года. На профессиональном уровне Фролов выступает с 2014 года. Российский боец представляет спортивный клуб «Легион». Является бывшим чемпионом М1 в среднем весе. В его профессиональном рекорде 20 побед и семь поражений.