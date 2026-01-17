Илия Топурия ответил, когда и против кого собирается провести следующий в UFC

28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия ответил, когда и против кого собирается провести следующий поединок под эгидой североамериканской лиги.

«Вернусь в апреле-июне против победителя боя Пимблетт — Гэтжи», — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.