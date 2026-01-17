Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он не умеет даже нормально мечтать». Топурия — о возможной победе Махачева над ним

«Он не умеет даже нормально мечтать». Топурия — о возможной победе Махачева над ним
Комментарии

28-летний непобеждённый обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия ответил на вопросы фанатов в соцсетях, касающиеся потенциальных боёв с 34-летним действующим обладателем чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянином Исламом Махачевым и первым номером рейтинга UFC в лёгком весе, представляющим Армению и Россию, Арманом Царукяном.

Фанат: Ислам Махачев сможет тебя засабмитить?
Топурия: Даже в самых смелых снах — нет. Он не умеет даже нормально мечтать.

Фанат: Думаешь, сможешь нокаутировать Армана Царукяна?
Топурия: Легко, — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android