Результаты всех боёв турнира ACA 199

16 января в «Баскет-холле» в Краснодаре состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 199, где в главном бою встречались два россиянина — Артём Фролов и Рамазан Эмеев. Бой завершился победой Эмеева единогласным решением судей.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.

Результаты турнира ACA 199

Рамазан Эмеев победил Артёма Фролова единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26);

Абдул-Рахман Темиров победил Мухамеда Кокова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Заур Гаджиев победил Вадима Огаря единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Жора Айвазян победил Багдоса Олжабая единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Глеб Хабибуллин победил Багаму Никабагамаева единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28);

Эдил Есенгулов победил Мурада Абдулаева техническим нокаутом (Раунд 3, 4:07);

Сайгид Абдулаев победил Астемира Нагоева единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Алтынбек Мамашов победил Криса Ханикатта нокаутом (Раунд 2, 0:29);

Шамиль Басаев победил Николая Галочкина единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Али Сулейманов победил Тамерлана Темирова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Херберт Батиста победил Оганеса Восканяна раздельным решением (29-28, 30-27, 28-29);

Магомед Сардалов победил Евгения Бондарева техническим нокаутом (Раунд 2, 1:47);

Раджаб Рамазанов победил Гегама Манавзяна удушающим приёмом (Раунд 1, 3:41);

Айнди Умаханов победил Амазаспа Мартиросяна техническим нокаутом (Раунд 2, 0:52);

Александр Трескин победил Луиса Рафаэля Лаурентино раздельным решением (30-27, 29-28, 28-29);

Тагир Магомедов победил Жозейлтона Сантоса техническим нокаутом (Раунд 3, 3:46).