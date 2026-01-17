Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

ACA 199: результаты боёв, кто победил

Результаты всех боёв турнира ACA 199
Комментарии

16 января в «Баскет-холле» в Краснодаре состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 199, где в главном бою встречались два россиянина — Артём Фролов и Рамазан Эмеев. Бой завершился победой Эмеева единогласным решением судей.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.

Результаты турнира ACA 199

  • Рамазан Эмеев победил Артёма Фролова единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26);
  • Абдул-Рахман Темиров победил Мухамеда Кокова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Заур Гаджиев победил Вадима Огаря единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Жора Айвазян победил Багдоса Олжабая единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Глеб Хабибуллин победил Багаму Никабагамаева единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28);
  • Эдил Есенгулов победил Мурада Абдулаева техническим нокаутом (Раунд 3, 4:07);
  • Сайгид Абдулаев победил Астемира Нагоева единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
  • Алтынбек Мамашов победил Криса Ханикатта нокаутом (Раунд 2, 0:29);
  • Шамиль Басаев победил Николая Галочкина единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Али Сулейманов победил Тамерлана Темирова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
  • Херберт Батиста победил Оганеса Восканяна раздельным решением (29-28, 30-27, 28-29);
  • Магомед Сардалов победил Евгения Бондарева техническим нокаутом (Раунд 2, 1:47);
  • Раджаб Рамазанов победил Гегама Манавзяна удушающим приёмом (Раунд 1, 3:41);
  • Айнди Умаханов победил Амазаспа Мартиросяна техническим нокаутом (Раунд 2, 0:52);
  • Александр Трескин победил Луиса Рафаэля Лаурентино раздельным решением (30-27, 29-28, 28-29);
  • Тагир Магомедов победил Жозейлтона Сантоса техническим нокаутом (Раунд 3, 3:46).
Материалы по теме
Ислам Омаров защитил титул чемпиона ACA, удушив Алихана Сулейманова в первом раунде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android