Результаты всех боёв турнира ACA 199
16 января в «Баскет-холле» в Краснодаре состоялся турнир по смешанным единоборствам ACA 199, где в главном бою встречались два россиянина — Артём Фролов и Рамазан Эмеев. Бой завершился победой Эмеева единогласным решением судей.
Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира.
Результаты турнира ACA 199
- Рамазан Эмеев победил Артёма Фролова единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26);
- Абдул-Рахман Темиров победил Мухамеда Кокова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Заур Гаджиев победил Вадима Огаря единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Жора Айвазян победил Багдоса Олжабая единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Глеб Хабибуллин победил Багаму Никабагамаева единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28);
- Эдил Есенгулов победил Мурада Абдулаева техническим нокаутом (Раунд 3, 4:07);
- Сайгид Абдулаев победил Астемира Нагоева единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
- Алтынбек Мамашов победил Криса Ханикатта нокаутом (Раунд 2, 0:29);
- Шамиль Басаев победил Николая Галочкина единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Али Сулейманов победил Тамерлана Темирова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
- Херберт Батиста победил Оганеса Восканяна раздельным решением (29-28, 30-27, 28-29);
- Магомед Сардалов победил Евгения Бондарева техническим нокаутом (Раунд 2, 1:47);
- Раджаб Рамазанов победил Гегама Манавзяна удушающим приёмом (Раунд 1, 3:41);
- Айнди Умаханов победил Амазаспа Мартиросяна техническим нокаутом (Раунд 2, 0:52);
- Александр Трескин победил Луиса Рафаэля Лаурентино раздельным решением (30-27, 29-28, 28-29);
- Тагир Магомедов победил Жозейлтона Сантоса техническим нокаутом (Раунд 3, 3:46).
Материалы по теме
Комментарии