Глава RCC: когда Пётр Ян пронесёт российский флаг у Белого дома — это разлетится по стране

Глава RCC Николай Клименко прокомментировал возможный поединок действующего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна в Белом доме.

«Я думаю, что UFC попробует затянуть в этот турнир максимальное количество титульных поединков, чтобы весь мир следил за тем, что происходит на этой лужайке. И когда Пётр Ян пронесёт российский флаг — это разлетится на миллионы постов в нашей стране.

Мы не знаем официальных планов по поводу этого турнира, не знаем, дадут ли там Петру бой вообще, и, если дадут, будет ли это реванш против Шона, но это выглядит как один из самых громких вариантов для UFC», — сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.