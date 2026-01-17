Скидки
«Услышал в голосе желание продолжать». Усик — о диалоге с Джошуа, выжившим в аварии

Комментарии

38-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о бывшем чемпионе мира Энтони Джошуа, который пережил трагическую аварию в Нигерии, где погибли два его друга и тренера.

«Я уже говорил с ним. Я услышал в его голосе желание продолжать – ради друзей, которых он потерял, и ради того шанса жить, который ему дал Господь. Когда-то я общался с мамой моего погибшего товарища, и она мне сказала: Александр, он бы очень гордился, что ты продолжаешь своё дело, он будет наблюдать за тобой с неба. И он, мне кажется, это делает», — приводит слова Усика издание Ready to Fight.

После жуткой аварии и под оглушительные овации родных. Джошуа ушёл из бокса
