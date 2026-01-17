Скидки
Фото: Усман Нурмагомедов провёл спарринг с Энтони Джошуа

Фото: Усман Нурмагомедов провёл спарринг с Энтони Джошуа
Чемпион PFL в лёгком весе непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов выложил фотографии со спарринга с 36-летним боксёром-тяжеловесом, олимпийским чемпионом и бывшим чемпионом мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

«Лучшее качество в человеке — это простота. И в целом он очень большой», — подписал изображения Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Свой последний поединок Джошуа провёл в декабре 2025-го, нокаутировав Джейка Пола. Через несколько дней Энтони попал в трагическую аварию, которая унесла жизни его двух тренеров-друзей.

Нурмагомедов 7 февраля в Дубае (ОАЭ) встретится с британцем Альфи Дэвисом, в поединке с которым проведёт защиту титула.

«Услышал в голосе желание продолжать». Усик — о диалоге с Джошуа, выжившим в аварии
«3 недели до того, как пройдусь по ещё одному дагестанцу». Дэвис обратился к Нурмагомедову
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
