Фото: Усман Нурмагомедов провёл спарринг с Энтони Джошуа

Чемпион PFL в лёгком весе непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов выложил фотографии со спарринга с 36-летним боксёром-тяжеловесом, олимпийским чемпионом и бывшим чемпионом мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

«Лучшее качество в человеке — это простота. И в целом он очень большой», — подписал изображения Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

Свой последний поединок Джошуа провёл в декабре 2025-го, нокаутировав Джейка Пола. Через несколько дней Энтони попал в трагическую аварию, которая унесла жизни его двух тренеров-друзей.

Нурмагомедов 7 февраля в Дубае (ОАЭ) встретится с британцем Альфи Дэвисом, в поединке с которым проведёт защиту титула.