Арслан Билалов завоевал вакантный титул чемпиона LFA в тяжёлом весе

Комментарии

Российский боец Арслан Билалов стал новым чемпионом LFA в тяжёлом весе, победив американца Мэттью Адамса сабмишном (удушающим приёмом сзади) в первом раунде на турнире LFA 224. Бой за вакантный титул состоялся 17 января мск в Прайор-Лейк, США.

Билалов провёл удушающий приём на 4:47 первой пятиминутки. В ноябре 2025 года он также одержал досрочную победу на турнире AFC 171 над Брэйденом Петерсоном. Теперь у россиянина шесть побед без поражений. На счету Адамса — пять побед и два поражения.

Титул чемпиона LFA в тяжёлом весе стал вакантным после того, как прежний обладатель пояса подписал контракт с UFC.

