Бокс/ММА

Боксёрский промоушен Даны Уайта и президента WWE Ника Хана объявил кард первого турнира

Боксёрский промоушен Zuffa Boxing, находящийся под управлением президента UFC Даны Уайта и его коллеги Ника Хана из WWE, объявил кард своего первого турнира Z01, который пройдёт в ночь на 24 января мск в Лас-Вегасе на арене UFC Apex.

Также с участием Даны Уайта был записан красочный трейлер события.

Всего на дебютном турнире пройдёт восемь поединков:

1. Трой Нэш — Джейкоб Рамос.
2. Роберт Меривезер III — Сесар Корреа.
3. Эмильяно Карденас — Маркус Кортес Харрис.
4. Флойд Диас — Гильермо Гутьеррес.
5. Омар Канде Тринидад — Макс Орнелас.
6. Мисаэль Родригес — Остин Деанда.
7. Каллум Уолш — Карлос Окампо.
8. Кейн Сандоваль — Джулиан Родригес.

Промоушен Zuffa Boxing создан при участии холдинга TKO (владелец UFC и WWE), саудовской компанией Sela и председателя Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

