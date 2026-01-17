Скидки
Хорхе Масвидаль намекнул на большой бой на лужайке Белого дома

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль заявил, что готовится к возвращению и надеется выступить на запланированном ивенте организации в Белом доме. Он не стал опровергать слухи о возможном поединке с Конором Макгрегором, но подчеркнул, что для него важнее сама значимость участия в таком событии.

«Часть информации доступна только по высшему уровню доступа, поэтому я не могу сказать слишком много, но я тренируюсь для чего-то большого. У меня скоро будут новости о бое, и это очень большие новости», — приводит слова Масвидаля MMA Junkie.

Масвидаль, называющий себя любимым бойцом Дональда Трампа, отметил, что может получить подтверждение в течение примерно 10 дней. Этот срок совпадает с планами UFC начать формирование карда для Белого дома после турнира UFC 324 на следующей неделе.

«Просто честь драться в карде Белого дома… Я определённо хотел бы это сделать, потому что, на мой взгляд, я не думаю, что это повторится снова. Я вернусь только ради этого боя. Я латиноамериканский ублюдок, от родителей-иммигрантов с обеих сторон, выставляющий своё мастерство на лужайке Белого дома. Кто когда-либо делал это? Никто», — добавил боец.

Белый дом, российские чемпионы и культовые возвращения. Чего мы ждём от MMA в 2026 году
Белый дом, российские чемпионы и культовые возвращения. Чего мы ждём от MMA в 2026 году
