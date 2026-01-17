Усик назвал сильнейшего боксёра из тройки Фьюри, Джошуа и Уайлдер

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик выбрал сильнейшего из тройки звёздных атлетов — Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

– Если расставить Фьюри, Джошуа и Уайлдера от сильнейшего к слабейшему?

– У меня нет «сильнейшего». Каждый из них потратил годы, чтобы достичь такого уровня. Но если судить по сложности моей подготовки к бою и напряжённости самого боя, то на первом месте — Тайсон Фьюри, на втором — Энтони Джошуа. Уайлдера я пока ставлю на третье, потому что с ним ещё не боксировал. Это сугубо субъективное ощущение, — приводит слова Усика издание Rеady to Fight.