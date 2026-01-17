Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик назвал сильнейшего боксёра из тройки Фьюри, Джошуа и Уайлдер

Усик назвал сильнейшего боксёра из тройки Фьюри, Джошуа и Уайлдер
Комментарии

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик выбрал сильнейшего из тройки звёздных атлетов — Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

– Если расставить Фьюри, Джошуа и Уайлдера от сильнейшего к слабейшему?
– У меня нет «сильнейшего». Каждый из них потратил годы, чтобы достичь такого уровня. Но если судить по сложности моей подготовки к бою и напряжённости самого боя, то на первом месте — Тайсон Фьюри, на втором — Энтони Джошуа. Уайлдера я пока ставлю на третье, потому что с ним ещё не боксировал. Это сугубо субъективное ощущение, — приводит слова Усика издание Rеady to Fight.

Материалы по теме
«Услышал в голосе желание продолжать». Усик — о диалоге с Джошуа, выжившим в аварии
Материалы по теме
Непобеждённый курд — главный вызов для Усика. Но Кабайел не получит этот бой
Непобеждённый курд — главный вызов для Усика. Но Кабайел не получит этот бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android