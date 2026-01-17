WBA отправила в «отпуск» Джервонту Дэвиса из-за его проблем с законом

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) присвоила статус champion in recess (чемпион в отпуске) чемпиону мира в трёх весовых категориях непобеждённому американцу Джервонте Дэвису. Об этом сообщает издание BoxingScene.

Решение связано с новым уголовным делом против Дэвиса во Флориде, где ему предъявлены обвинения в побоях, незаконном лишении свободы и попытке похищения бывшей возлюбленной. Эти обвинения уже привели к отмене его коммерческого боя с Джейком Полом в ноябре 2025 года.

Президент WBA Хильберто Мендоса подтвердил новый статус боксёра, что фактически завершает его четырёхлетнее чемпионское правление. Исполком ассоциации вскоре решит, как разыграть вакантный титул. Наиболее вероятными претендентами считаются два самых высокорейтинговых боксёра — Флойд Скофилд и Лукас Бахди.

Танк имеет право представить свою позицию, особенно по мере прояснения его правовой ситуации. Он не выходил на ринг с марта 2025 года, когда свёл вничью бой с Ламонтом Роучем-младшим.