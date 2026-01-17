«Их пути должны разойтись». Боец UFC Пимблетт — об Арне Слоте в «Ливерпуле»

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт высказался о команде АПЛ «Ливерпуль».

— Ты считаешь, что Слот должен уйти?

— Нет… Я никогда не был тем парнем, кто кричит: «Увольте его, увольте!» Но в конце этого сезона их пути должны разойтись. Это слишком скучно, парень. Это слишком скучно. Мы были избалованы Клоппом до безумия. Просто сейчас на нас так скучно смотреть, меня уже тошнит от этих пасов назад, а затем обратно к вратарю. Я бы предпочёл, чтобы кто-нибудь просто нанёс удар или просто воспользовался моментом, все эти пасы вокруг четырёх защитников просто сводят меня с ума.

Я был на матчах последние несколько недель, и игра с «Лидсом» — одна из худших в моей жизни. Клянусь, парень, это было так скучно, — приводит слова Пимблетта BBC Sport.