Жена Дастина Порье предостерегла его от обмена ударами с Холлоуэем в концовке боя

Жена Дастина Порье предостерегла его от обмена ударами с Холлоуэем в концовке боя
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье раскрыл, что следовал предостережению своей жены Джоли, когда обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй предложил ему обмен ударами стоя в финальных секундах их боя на UFC 318.

«Моя жена сказала мне накануне вечером: «Когда он покажет вниз, не рубись с ним». Она добавила: «И ты не показывай вниз, ты тоже не делай этого». И я знал, что это произойдёт. Когда он начал показывать вниз, я подумал: «Стой, дай-ка я проверю время. Осталось 10 секунд? Я не слышал хлопка». Я не буду устраивать рубку, если осталось секунд 20. Я думал о Джастине Гэтжи, лежащем лицом вниз», — приводит слова Порье издание First Sportz.

Порье частично принял вызов, начав обмен, но затем перевёл бой в клинч, избежав противостояния в стойке. Холлоуэй тогда победил единогласным решением судей.

Новости. Бокс/ММА
