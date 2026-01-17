Скидки
Льюис заявил, что в 2026-м хотел бы увидеть бой Хамзата Чимаева и Ислама Махачева

Комментарии

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в тяжёлом весе американец Деррик Льюис заявил, что в 2026 году хотел бы увидеть поединок между 31-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и обладателем титула в полусреднем весе россиянином Исламом Махачевым.

— Назови один бой, который бы ты хотел увидеть в 2026-м, даже который из разряда фантастики.
— Так… Я хотел бы увидеть поединок Хамзата Чимаева с чемпионом из России…

— Ислам Махачев?
— Да, я бы хотел посмотреть, как они подерутся, это было бы здорово, — приводит слова Льюиса телеканал TNT Sport.

