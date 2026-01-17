Кейшон Дэвис признался в злоупотреблении алкоголем перед взвешиванием в июне 2025-го

Бывший чемпион мира в лёгкой весовой категории по версии WBO Кейшон Дэвис признался, что злоупотреблял алкоголем во время подготовки к отменённому бою с Эдвином Де Лос Сантосом в июне 2025 года, что привело к провалу на взвешивании и лишению титула.

«Во время того тренировочного лагеря я переживал много ментальных трудностей. И то, как я с ними справлялся, — это буквально «пить каждый день». В лагере я пил ежедневно… Это была единственная причина, по которой я не мог сбросить лишние килограммы, я просто пил», — приводит слова Дэвиса издание The Ring.

После инцидента Дэвис признал свою вину, сменил тренера и теперь готовится к дебюту в первом полусреднем весе, который назначен на 1 февраля мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, где он встретится с Джамейном Ортисом.