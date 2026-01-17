Скидки
Александр Усик ответил, возможен ли третий бой с Тайсоном Фьюри

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик ответил, возможен ли третий поединок с британским атлетом и бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

– Тайсон Фьюри возвращается, как ты неоднократно и прогнозировал. Ты был бы заинтересован в трилогии с ним?
– Почему нет, но только если это снова будет бой за «абсолют», — приводит слова Усика издание Ready to Fight.

Первый поединок между Тайсоном и Александром прошёл 19 мая 2024 года в Саудовской Аравии. Усик одержал победу раздельным судейским решением. Их реванш состоялся 22 декабря того же года, и Усик победил уже единогласным решением.

