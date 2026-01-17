Махачев — об английском Зайнукова: репетитор язык забудет, пока он научится

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев шутливо порассуждал на тему изучения английского языка его товарищем Магомедом «Диким Чанко» Зайнуковым.

Ислам: Надо сейчас тренироваться и учить английский. И всё. Английский 100% нужен. Но я думаю, Чанко через лет пять заговорит на английском.

Магомед: Нет… Скоро, Иншааллах.

Ислам: Вчера Хабиб отправил новое видео...

Магомед: Это старое видео!

Ислам: Вчера Хабиб скидывает видео в группу, как он [Магомед] на английском говорит, что будет кушать. «Tea» (чай) говорит, «sugar» (сахар)… (смеётся).

Магомед: Брат, этому видео уже два года. Я тогда английский только начал учить, понял? Мы постепенно совершенствуем его.

Голос за кадром: Чанко показал нам в первый вечер, что у него репетитор есть, при чём в Дагестане, да?

Ислам: Я думаю... (Улыбается.) Моё личное мнение, что этот репетитор английский забудет, пока он [Магомед] научится.

Магомед: Аварскому научится, — сказали спортсмены в видео.