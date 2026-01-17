Холлоуэй заявил, что после победы над Оливейрой хочет бой с Топурией за два титула

Американский боец и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй заявил, что в случае победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой хочет сразиться с действующим чемпионом в лёгком весе Илией Топурией.

«В идеальном мире я выхожу из поединка [с Чарльзом Оливейрой], мою руку поднимают очень эффектно — то есть делают это так, чтобы не оставалось сомнений, создают момент, затем идём за Илией, чтобы на кону были титулы BMF и абсолютного чемпиона. Он говорил о прошлом нашем бое в полулёгком весе, но тогда титул [BMF] не был на кону. Вы не можете злиться на меня, злитесь на UFC», — приводит слова Холлоуэя TNT Sports.