Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Холлоуэй заявил, что после победы над Оливейрой хочет бой с Топурией за два титула

Холлоуэй заявил, что после победы над Оливейрой хочет бой с Топурией за два титула
Комментарии

Американский боец и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй заявил, что в случае победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой хочет сразиться с действующим чемпионом в лёгком весе Илией Топурией.

«В идеальном мире я выхожу из поединка [с Чарльзом Оливейрой], мою руку поднимают очень эффектно — то есть делают это так, чтобы не оставалось сомнений, создают момент, затем идём за Илией, чтобы на кону были титулы BMF и абсолютного чемпиона. Он говорил о прошлом нашем бое в полулёгком весе, но тогда титул [BMF] не был на кону. Вы не можете злиться на меня, злитесь на UFC», — приводит слова Холлоуэя TNT Sports.

Материалы по теме
Топурия судится с женой и тормозит лёгкий вес. Что известно и когда чемпион вернётся?
Топурия судится с женой и тормозит лёгкий вес. Что известно и когда чемпион вернётся?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android