Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев назвал потенциального соперника для Магомеда Зайнукова в UFC

Ислам Махачев назвал потенциального соперника для Магомеда Зайнукова в UFC
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев назвал потенциального оппонента для Магомеда Зайнукова в UFC.

— Если бы ты матчмейкером был, [в качестве] соперника для дебюта Чанко ты бы кого выбрал? Чтобы был максимально интересный бой, чтобы он мог показать себя во всей красе.
— Ты знаешь, сейчас ему не дадут [Рафаэля] Физиева, но я бы хотел с ним бой посмотреть. Физиев тоже выходец из школы муай-тай, и у Чанко большой бэкграунд в муай-тай. Красивый бой был бы для фанатов. Я думаю, в будущем их сведут, — ответил Махачев в видео для YouTube-канала Red Corner MMA совместно с каналом Хабиба Нурмагомедова.

Материалы по теме
Видео
Махачев — об английском Зайнукова: репетитор язык забудет, пока он научится
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android