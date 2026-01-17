Ислам Махачев назвал потенциального соперника для Магомеда Зайнукова в UFC

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев назвал потенциального оппонента для Магомеда Зайнукова в UFC.

— Если бы ты матчмейкером был, [в качестве] соперника для дебюта Чанко ты бы кого выбрал? Чтобы был максимально интересный бой, чтобы он мог показать себя во всей красе.

— Ты знаешь, сейчас ему не дадут [Рафаэля] Физиева, но я бы хотел с ним бой посмотреть. Физиев тоже выходец из школы муай-тай, и у Чанко большой бэкграунд в муай-тай. Красивый бой был бы для фанатов. Я думаю, в будущем их сведут, — ответил Махачев в видео для YouTube-канала Red Corner MMA совместно с каналом Хабиба Нурмагомедова.