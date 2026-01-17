Усик раскрыл, с каким легендарным боксёром хотел бы сразиться. Это не Тайсон и не Али

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик сообщил, что хотел бы провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, а также членом Международного зала боксёрской славы британо-канадцем Ленноксом Льюисом.

– Если бы была возможность встретиться с кем-то из легенд прошлого, то кого бы вы выбрали?

– Я бы выбрал Леннокса Льюиса, — приводит слова Усика портал Ready to Fight.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.