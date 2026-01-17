Александр Усик объяснил, почему хочет подраться именно с 39-летним Уайлдером

39-летний непобеждённый обладатель титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик раскрыл, почему решил провести следующий бой против 39-летнего бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC американца Деонтея Уайлдера.

«Во-первых, это США – я хочу побоксировать в Америке. Во-вторых, Уайлдер последние 10 лет был в топе дивизиона. Это спортивный интерес. В «большой тройке» были Джошуа, Фьюри и Уайлдер. Джошуа и Фьюри я бил дважды, остался один небитый — и это Уайлдер», — приводит слова Усика портал Ready to Fight.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.