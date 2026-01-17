Умар Нурмагомедов: хочу стать чемпионом UFC, хотя знаю, что не изменюсь, если завоюю пояс

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов поделился мыслями насчёт завоевания титула UFC.

«25 лет. Есть видео, где я пятилетний колесо делаю, прыгаю, скачу. Я с пяти лет около этого спорта. Отдать 25 лет этому спорту и не добиться того результата, которого ты хотел, — думаю, это будет как минимум неуважительно к своему труду.

Я очень хочу завоевать этот пояс, хочу стать чемпионом. Но в то же время я понимаю, что этот пояс меня кем-то другим не сделает. Тех человеческих качеств, которых во мне нет, он мне не добавит. Ни мне, ни другому спортсмену. И мне бы не хотелось, чтобы меня кто-то уважал только потому, что я завоевал пояс.

Мне бы этого крайне не хотелось. Это мой личный путь, это моя дорога, это моя цель. То, чему я посвятил большую часть своего времени. Тренируюсь, сплю и кушаю только ради одной цели. Но вместе с этим хочется быть достойным человеком и без этого пояса», – сказал Нурмагомедов в интервью Gorilla Figthing.