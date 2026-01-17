Скидки
Джош Эмметт возглавит турнир UFC Fight Night 269

Бывший претендент на временный чемпионский титул UFC в полулёгком весе американец Джош Эмметт проведёт следующий бой против 13-го номера рейтинга UFC в категории до 66 кг аргентинца Кевина Вальехоса. Их поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 269, который состоится 14 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом информирует пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба UFC

Джошу 40 лет. В своём профессиональном рекорде Эмметт имеет 19 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и шесть поражений. В профи американский боец дебютировал в октябре 2011 года.

Кевину 24 года. Вальехос имеет в своём рекорде 17 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и лишь одно поражение. В профессионалах аргентинец дебютировал в сентябре 2021 года.

