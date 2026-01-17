Пимблетт: никогда не упомянул бы чью-то семью, так как не являюсь куском дерьма

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт высказался насчёт проблем 28-летнего чемпиона UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии в семье, из-за которых тот взял перерыв в карьере.

«Мы можем не нравиться друг другу, но не хотим, чтобы наши семьи катились к чёртовой матери. Я не хочу, чтобы у него были проблемы в личной жизни. Мы можем не нравиться друг другу в целом и можем хотеть разбить друг другу лица, но семья — это личное, есть разница. Я бы никогда не упомянул чью-либо семью, поскольку не являюсь куском дерьма, как Ковингтон. Понимаете, о чём я? Никогда бы не хотел, чтобы у кого-то были проблемы в семье. Мы дерёмся в октагоне, продаём там друг друга, но не занимаемся тем, что несём чушь на камеру. Так что хочу вновь пожелать Топурии всего наилучшего во всём. Надеюсь, он быстро разберётся со всем, чтобы я мог доказать, что я лучше его», — сказал Пимблетт в интервью порталу TNT Sports.