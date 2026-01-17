Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Танк выезжает». Чемпион UFC Махачев — о подписании Садулаева в американскую лигу RAF

«Танк выезжает». Чемпион UFC Махачев — о подписании Садулаева в американскую лигу RAF
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на подписание двукратного олимпийского чемпиона (2016, 2020) и шестикратного чемпиона мира по вольной борьбе соотечественника Абдулрашида Садулаева в американскую борцовскую лигу RAF.

«Танк выезжает», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Садулаеву 29 лет. Он является заслуженным мастером спорта России, а также семикратным чемпионом России (2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2024, 2025) и четырёхкратным чемпионом Европы (2014, 2018, 2019, 2020).

Ранее Садулаев отреагировал на критику Мамиашвили по поводу контракта с американской лигой.

Материалы по теме
Садулаев отреагировал на критику Мамиашвили по поводу контракта с американской лигой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android