«Танк выезжает». Чемпион UFC Махачев — о подписании Садулаева в американскую лигу RAF

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на подписание двукратного олимпийского чемпиона (2016, 2020) и шестикратного чемпиона мира по вольной борьбе соотечественника Абдулрашида Садулаева в американскую борцовскую лигу RAF.

«Танк выезжает», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Садулаеву 29 лет. Он является заслуженным мастером спорта России, а также семикратным чемпионом России (2014, 2015, 2017, 2018, 2020, 2024, 2025) и четырёхкратным чемпионом Европы (2014, 2018, 2019, 2020).

Ранее Садулаев отреагировал на критику Мамиашвили по поводу контракта с американской лигой.