Бокс/ММА Новости

Непобеждённый Джей Опетайя подписал контракт с лигой Zuffa Boxing

30-летний непобеждённый чемпион The Ring и IBF в первом тяжёлом весе австралиец Джей Опетайя объявил о подписании контракта с промоушеном Zuffa Boxing, которым руководит президент UFC Дана Уайт.

«Теперь я с Zuffa Boxing. Впереди захватывающее время и большие бои», – сказал Опетайя в видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети.

Фото: Пресс-служба Zuffa Boxing

Джей в своём профессиональном рекорде имеет 29 побед, из которых 23 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профессионала Опетайя дебютировал в ринге в июле 2016 года. Австралийский боксёр работает в правосторонней стойке. Кроме того, Джей представлял Австралию на Олимпийских играх — 2012 в Лондоне (Великобритания), где в итоге занял девятое место.

