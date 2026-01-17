«Никто не хочет драться со мной». Хамзат Чимаев — о следующем поединке в UFC

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в категории до 84 кг Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, сообщил, что пока не знает, когда проведёт следующий бой в североамериканской лиге.

«Когда мой следующий бой? Никто не хочет драться, брат. Что с этим делать?» — приводит слова Чимаева портал Bloody Elbow.

Хамзат Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.