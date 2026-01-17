Хамзат Чимаев назвал сложнейший бой в карьере

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, почему бой с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом стал для него сложнейшим в карьере. Их поединок состоялся на турнире UFC 294 и завершился победой Борза решением большинства судей.

«Тогда я только перебрался из Швеции в ОАЭ, поэтому мне было сложно тренироваться. Рядом со мной не было хорошей команды, лишь несколько друзей. Из-за этого бой с Камару был для меня таким сложным», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.