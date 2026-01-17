Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев назвал сложнейший бой в карьере

Хамзат Чимаев назвал сложнейший бой в карьере
Комментарии

Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, почему бой с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом стал для него сложнейшим в карьере. Их поединок состоялся на турнире UFC 294 и завершился победой Борза решением большинства судей.

UFC 2023. UFC 294, Абу-Даби, ОАЭ
Камару Усман - Хамзат Чимаев (W)
21 октября 2023, суббота. 22:20 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
MD
Камару Усман

«Тогда я только перебрался из Швеции в ОАЭ, поэтому мне было сложно тренироваться. Рядом со мной не было хорошей команды, лишь несколько друзей. Из-за этого бой с Камару был для меня таким сложным», — приводит слова Чимаева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Материалы по теме
Менял страны, жил в тяжелейших условиях и ставил рекорды. Тернистый путь Чимаева
Менял страны, жил в тяжелейших условиях и ставил рекорды. Тернистый путь Чимаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android