«Алекс не хочет». Хамзат Чимаев заявил, что Перейра отказывается от боя с ним

«Алекс не хочет». Хамзат Чимаев заявил, что Перейра отказывается от боя с ним
Непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, высказался насчёт потенциального поединка с чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Что по поводу боя с Перейрой? Я готов, а он не хочет», – сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале MTGYM23.

Хамзат Чимаев стал 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В своём рекорде уроженец Чечни имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

