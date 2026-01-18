Махачев спрогнозировал победителей в боях Пимблетт — Гэтжи, Волкановски — Лопес и других

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев назвал победителей в нескольких предстоящих поединках, которые пройдут под баннером североамериканской лиги.

— Пимблетт против Гэтжи?

— Хочу и думаю, что победит Гэтжи.

— Волкановски против Лопеса?

— Волкановски.

— Умар Нурмагомедов против Фигерейду?

— Умар. Финишем.

— Холлоуэй против Оливейры?

— Думаю, Оливейра, — сказал Махачев в интервью порталу «Матч ТВ».

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.