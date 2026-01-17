Пимблетт: хочу стать чемпионом UFC в двух весовых категориях

Пятый номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) англичанин Пэдди Пимблетт рассказал о том, чего хочет добиться в смешанных единоборствах.

«Я хочу стать чемпионом в двух весовых категориях, но защита титула — это главное. Вы не сможете стать чемпионом в двух весовых категориях, если не будете защищать титул и доказывать, что вы лучший в этом дивизионе», — приводит слова Пимблетта портал MMAJunkie.

В следующем бою Плохиш встретится с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи. Их поединок станет главным событием турнира UFC 324, который пройдёт 25 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США), а на кону будет стоять временный чемпионский титул UFC в лёгком весе.