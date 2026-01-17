Гэтжи: Царукян больше всех заслуживает титульного шанса. Но он много раз лажал перед UFC

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории Джастин Гэтжи оправдал решение матчмейкеров UFC не давать титульный шанс первому номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арману Царукяну.

«Царукян, вероятно, больше всех заслуживает бой за титул. Тем не менее этот парень много раз лажал, так нельзя делать. Матчмейкеры вложили много денег, времени и прочих ресурсов в продвижение его реванша с Исламом. Если ты всё портишь так, как это сделал Арман, значит, в UFC будут в ярости на тебя», — приводит слова Гэтжи аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.