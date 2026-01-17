Скидки
О'Мэлли: мой бой против Петра Яна в Белом доме станет самым масштабным в истории дивизиона

Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли предположил, что его реванш против 32-летнего действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна на турнире UFC в Белом доме, который должен пройти 14 июня 2026 года, станет самым громким в истории дивизиона.

«Я думаю, что мой между мной и Петром на турнире UFC в Белом доме станет самым масштабным поединком в истории дивизиона», — сказал О'Мэлли в интервью на YouTube-канале Paramount UFC Crew.

Напомним, первый бой между Петром и Шоном состоялся 22 октября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 280. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Сахарка раздельным решением судей.

