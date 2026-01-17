Хабиб отреагировал на завоевание Арсланом Билаловым титула чемпиона LFA в тяжёлом весе

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что его одноклубник Арслан Билалов завоевал вакантный титул чемпиона LFA в тяжёлом весе, победив американца Мэттью Адамса удушающим приёмом сзади в первом раунде на турнире LFA 224.

«Тяжеловес из нашего спортзала», — написал Хабиб на своей странице в социальной сети.

В качестве профессионала Билалов дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в январе 2022 года. Арслан в своём рекорде в ММА имеет шесть побед, из которых пять были одержаны досрочно, и ни одного поражения.